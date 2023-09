New York: Neugieriger Seelöwe dreht in den Fluten seine Runden

Getty Images via AFP

Während der massiven Überschwemmungen in New York ist ein Seelöwe kurz aus dem Central Park Zoo ausgebüxt.

Während sich in New York weltuntergangs-ähnliche Szenarien abspielen, ist ein weiblicher Seelöwe kurz aus seinem Schwimmbecken im Central Park Zoo entwischt. Da durch die massiven Regenfälle das Zoogelände überfluteten, nutzte das Tier seine Chance und drehte seine Runden, kehrte aber dann wieder zu seinen Gefährten zurück.

Es soll laut «New York Times» seine Umgebung erkundet haben, bevor es in das Becken zurückkehrte. Am Freitag um 15:00 Uhr (Ortszeit), als das Wasser bereits zurückgegangen war, waren wieder alle Tiere im Schwimmbecken. Laut Mitarbeiter des Zoos waren die Tiere zu keiner Zeit in Gefahr.