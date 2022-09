Kinderlähmung : New York ruft Katastrophenfall aus

Weil in immer mehr Regionen im Bundesstaat New York Erreger der Kinderlähmung im Abwasser gefunden wurden, hat Gouverneurin Katja Hochul den Katastrophenfall ausgerufen. Ungeimpfte sollen sich umgehend immunisieren lassen.

1 / 4 In Abwasserproben werden in New York immer öfter Polio-Viren gefunden. AFP Die Krankheit ist hochansteckend und galt eigentlich als besiegt. AFP Die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, erklärte nun den Katastrophenfall. REUTERS

Darum gehts Im Staat New York werden zunehmend hoch ansteckende Polio-Viren im Abwasser gefunden.

Die Krankheit, die lange als ausgestorben galt, kann Lähmungen auslösen und zum Tod führen.

Nun wurde der Katastrophenfall erklärt und die Impfkampagne ausgeweitet.

Weitere Nachweise von Polioviren im Abwasser haben den US-Bundesstaat New York in Alarmbereitschaft versetzt. Gouverneurin Kathy Hochul rief am Freitag in Bezug auf die gefährliche Krankheit Kinderlähmung den bundesstaatsweiten Katastrophenfall aus. Nach den Countys Rockland, Orange und Sullivan sowie New York City wurden jüngst auch im Nassau County Polioviren im Abwasser gefunden. Mit dem Katastrophenfall wurde als Sofortmassnahme zum Beispiel das Netzwerk der Anbieter, die eine Polio-Impfung verabreichen dürfen, auf Noteinsatzkräfte, Hebammen und Apotheker ausgeweitet.

Die Gesundheitsbehörde rief alle unzureichend oder gar nicht geimpften Einwohner dringend auf, sich immunisieren zu lassen. New Yorks Gesundheitsbeauftragte Mary Bassett appellierte in einer Mitteilung an Eltern, vor allem die Kinder schnell zu impfen: «Wenn Ihr Kind nicht geimpft ist oder der Impfstatus nicht auf Stand ist, dann ist das Risiko einer lähmenden Erkrankung real.»

Polio galt als ausgerottet

Die ansteckende Infektionskrankheit galt lange auch in den USA als ausgerottet. Das Bekanntwerden einzelner Fälle liess im Sommer die Sorge vor einer Ausbreitung in der Millionenmetropole New York aufkommen. Die Erkrankung kann Lähmungen auslösen und zum Tod führen, vor allem Kleinkinder können dauerhafte Lähmungen davontragen.

Verbreitet wird das hoch ansteckende Virus oft über verunreinigtes Wasser. Eine Heilung für Polio gibt es bisher nicht, bezwungen wurde das Virus mit flächendeckenden Impfungen.

Hast du Fragen zu deinen Rechten als Patientin oder Patient? Hier findest du Hilfe: Dachverband schweizerischer Patientenstellen Schweizerische Stiftung Patientenorganisation