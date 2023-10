New York: So sieht es in den luxuriösesten Penthouses aus

In zahlreichen Tiktok-Videos werden atemberaubende Wohnungen in New York gezeigt – darunter auch eine für 250 Millionen Dollar.

Luxus pur : So sieht es in den teuersten Penthouses von New York aus

Im Central Park Tower befindet sich die angeblich teuerste Wohnung der Welt. Es ist aber bei weitem nicht das einzig absurd teure Wohnobjekt in New York.

Spektakulär, extrem kostspielig und oft ziemlich übertrieben: Luxuriöse Häuser und Wohnungen auf dem Immobilienmarkt faszinieren – gerade auch Menschen, die sie sich nicht leisten können. Besonders beliebt sind Penthouses mit einer sagenhaften Aussicht, wie beispielsweise die Bentley Residences und die Wohnungen im Waldorf Astoria in Miami.

Richtig teuer wird es aber meist in einer ganz bestimmten Stadt: New York. In zahlreichen Tiktok-Videos zeigen Youtuber und Immobilienhändler wie Erik Conover die schönsten und teuersten Penthouses der Stadt. In den Kommentaren träumen die User davon, wie es wäre, in einer solchen Wohnung zu leben – und amüsieren sich darüber, dass sie sich so was nie leisten werden.

«Hat mir in sechs Sprachen gesagt, wie arm ich bin»

So auch unter einem Video über ein 28 Millionen Dollar teures Penthouse mit Blick auf den Central Park. Userin Fiona Anastasia schreibt: «Wenigstens einmal möchte ich in einer solchen Wohnung Ferien machen – aber am liebsten wohnen.» Andere stellen infrage, wie praktisch eine solche Wohnung ist: «Drei Stockwerke? Ich hoffe, da hat es einen eigenen Lift» und «Wie putzt man da bitte die Fenster?» sind Kommentare, die gleich mehrfach auftauchen. User Keiner05482 ist dagegen klar geworden, wie reich manche Menschen sind: «Der Bre hat mir gerade in sechs verschiedenen Sprachen gesagt, wie arm ich bin.»

Dabei geht es noch viel teurer: Enes Yilmazer, ein weiterer Creator, der auf seinem Kanal spektakuläre Wohnungen zeigt, steht in einem Video in einem 250 Millionen Dollar teuren Penthouse. Es befindet sich im 131. Stock und vom Balkon aus sieht man den ganzen Central Park. Auch hier träumen die User. So schreibt ClashRoyal: «Geht auch Ratenzahlung, monatlich 100 €?»

«Kann ich das mit Klarna zahlen?»

Ähnliche Scherze finden sich unter fast jedem dieser Videos. Die kanadischen Videoproduzenten von DronehubMedia zeigen eine 45 Millionen Dollar teure Wohnung in der gleichen Gegend, bei der User nach Ratenzahlung fragen – oder so wie Hina: «Kann ich das mit Klarna zahlen?»

Daneben finden sich auch einige gehässige Stimmen: So wird gelästert, dass die Einrichtung aussehe, als sei sie von einem günstigen Hersteller, und viele User regen sich darüber auf, dass die Besitzerinnen und Besitzer solcher Wohnungen sie wohl gar nicht richtig zu schätzen wissen – oder sowieso nie daheim sind. Auch über die Wohnungsnot in New York wird vereinzelt diskutiert.

Faszination Luxus

Und doch, jedes dieser Videos hat mehrere Millionen Views. Aber warum fasziniert uns Luxus so sehr? Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer ist der sogenannte Veblen-Effekt, ein Begriff aus der Volkswirtschaftslehre: Er bezeichnet das Phänomen, dass die Nachfrage nach Luxusgütern weiterhin steigt, auch wenn sie teurer werden – weil die Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Kauf dieser Güter ihren Status verbessern wollen.

Dazu gibt es auch noch den sogenannten Snob-Effekt: Dabei geht es darum, dass gewisse Dinge erst mit Exklusivität interessant werden. Diesen Umstand machen sich beispielsweise Uhren- und Handtaschenhersteller zunutze, indem sie limitierte Versionen verkaufen und damit für eine künstliche Verknappung sorgen. Wenn sich etwas nur wenige leisten können, erscheint es für viele Menschen begehrenswerter.

Und nicht zuletzt geht es auch schlicht ums Träumen: Genau so wie manche Menschen gern durch die Angebote von teuren Hotels oder Luxusmarken scrollen, erfreuen sich andere an aussergewöhnlichen Wohnobjekten.