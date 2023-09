New York: Strassenkreuzung nach den Beastie Boys benannt

In der Millionenmetropole gibt es bereits einen Ort, der an die Band erinnert: Ein Spielplatz in Brooklyn ist nach dem 2012 verstorbenen Bandmitglied Yauch benannt.

Die Beastie Boys haben nun eine eigene Strassenkreuzung in New York.

Mehr als zehn Jahre nach dem Tod von Gründungsmitglied Adam Yauch (1964-2012) und nach jahrelangen Verhandlungen mit der Stadtverwaltung ist eine Strassenkreuzung in New York jetzt nach den Beastie Boys benannt worden. An der Kreuzung der Ludlow Street mit der Rivington Street im Szene-Viertel Lower East Side in Manhattan prangt ein grünes Strassenschild mit der Aufschrift: «Beastie Boys Square».