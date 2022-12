Spitzenkraft : New York sucht einen Rattenfänger – bis 170’000 Dollar Jahreslohn

Gesucht wird eine Spitzenkraft für New Yorks Kampf gegen eine Rattenplage. Die offizielle Jobbezeichnung lautet zwar «Direktor für die Eindämmung von Nagetieren», doch wurde daraus schnell der «Rattenzar».

Darum gehts New York leidet unter einer Rattenplage – seit Generationen versucht die New Yorker Verwaltung die Ratten zu bekämpfen.

Jedoch nur mit einer durchzogenen Bilanz – nun wird ein «Rattenzar» gesucht.

Das Jahressalär beläuft sich auf bis zu 170’000 Dollar für die Spitzenposition.

Hassen Sie Ratten? Sind sie ein «etwas blutrünstiger» New Yorker mit ausgezeichneten kommunikativen Fähigkeiten, den eine «allgemeine Aura des Knallharten» umweht? Dann könnten sie das Zeug zum nächsten «Rattenzar» der US-Metropole haben. Die Stellenanzeige schaltete diese Woche die Verwaltung von Bürgermeister Eric Adams. Dringend gesucht wird eine Spitzenkraft für New Yorks Kampf gegen eine Rattenplage. Die offizielle Jobbezeichnung lautet zwar «Direktor für die Eindämmung von Nagetieren», doch wurde daraus schnell der «Rattenzar». Gut bezahlt wäre die – gelinde gesagt – anrüchige Tätigkeit immerhin auch: Ein Jahresgehalt von 120’000 bis 170’000 Dollar wären für die Auserkorene oder den Auserkorenen drin.

Da lohnt sich ein genauerer Blick auf die Stellenausschreibung: «Der Idealkandidat ist hochmotiviert, etwas blutrünstig und entschlossen, alle Lösungen von verschiedenen Blickwinkeln auszuloten – darunter die Verbesserung der Arbeitseffizienz, Datensammlung, technologische Innovation, Abfall-Management und gross angelegte Keulung.»

New York leidet unter einer Rattenplage

Seit Generationen schon versucht die Verwaltung von New York, den Nagetieren Herr zu werden – mit durchwachsenem Ergebnis. Die Ratten sind los: Ob in Parks, auf Gehsteigen oder an anderen Orten – seit jüngster Zeit werden immer mehr Exemplare gesichtet.

Die Ratten überlebten schon eine Initiative von Ex-Bürgermeister Bill de Blasio, die Millionen von Dollar verschlang. Die Aktion legte den Fokus auf mehr Müllabfuhr-Dienste und verbesserte Hausinspektionen in bestimmten Vierteln. New York versuchte auch, die Ratten buchstäblich kalt zu machen: Arbeiter schaufelten Trockeneis in die Verstecke der Tiere, um sie zu ersticken.

Und als er noch Bezirkspräsident von Brooklyn war, präsentierte Adams einmal eine spezielle Falle: Ein mit einer giftigen Suppe gefüllter Eimer, indem von Essensgeruch angelockte Ratten ertränkt werden sollten. Nun sucht der Bürgermeister nach einem Top-Bürokraten, der das öffentliche Gesicht für New Yorks neue Offensive gegen die Plage sein soll. «Listig, gefrässig und fruchtbar – die Ratten von New York City sind für ihre Überlebenskünste legendär, aber sie haben nicht das Sagen in der Stadt – wir haben es», steht in der Jobanzeige, und: Bewerber sollten ebenso gerissen sein und Sinn für Humor mitbringen.

