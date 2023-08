US Open: Schweizer Quartett weiter in Qualifikation

Dass sie am Dienstagabend in ihrem ersten Match nach dem Rückzug Ende Januar 2020 gleich so stark aufspielte, hat aus ihrer Sicht einen einfachen Grund: «Es ist im Grunde wie Fahrrad fahren. Man vergisst es nie, wenn man einmal drin ist», sagte die ehemalige Weltranglistenerste, die dank einer Wildcard in Kanada am Start ist. Das Turnier in Montreal dient der zweifachen Mutter als Vorbereitung auf das US Open, das ab dem 28. August in New York stattfindet.