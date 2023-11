New Yorker rast mit Mietwagen – Strafbefehl aus St. Gallen

Statt 80 km/h rassige 115 km/h und eine viertel Stunde später 122 km/h, ebenfalls in der 80er-Zone: Ein US-Amerikaner ist an einem Sonntagmorgen im Februar mit seinem Mietwagen viel zu schnell gefahren und dabei erwischt worden. Zuerst auf der Autostrasse A15 Höhe Jona SG in Fahrtrichtung Hinwil ZH und kurz später ebenfalls auf der A15, Höhe Volketswil in Fahrtrichtung Brüttisellen.