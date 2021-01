Rückläufige Zahlen : New Yorker Restaurants dürfen ab Valentinstag wieder öffnen

Mindestens 1000 Restaurants sind in New York wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Mit Kapazitätsbeschränkungen dürfen sie nun ab Mitte Februar wieder öffnen.

War im Frühjahr das Epizentrum der Pandemie in den USA: New York.

Die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Restaurants in New York dürfen vom Valentinstag an wieder mit begrenzten Kapazitäten öffnen. Ab dem 14. Februar können Restaurants in der US-Metropole wieder Gäste im Innenraum empfangen, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Freitag ankündigte. Es gilt allerdings eine Kapazitätsobergrenze von 25 Prozent. Voraussetzung ist ausserdem, dass die Rate positiver Corona-Tests bis zum Valentinstag weiter rückläufig ist.

Mindestens tausend Restaurants geschlossen

Laut der Internetseite Eater haben in New York wegen der Pandemie mindestens tausend Restaurants geschlossen. Nach Angaben des Gastronomieverbandes NYC Hospitality Alliance verloren mehr als 140’000 Menschen ihren Job. Die Millionenstadt war im Frühjahr das Epizentrum der Pandemie in den USA. Seit Beginn der Corona-Krise sind in New York City rund 27’000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.