Nach Trump-Anklage: New Yorker Staatsanwalt verklagt Republikaner Jim Jordan

Der New Yorker Staatsanwalt Alvin Bragg hat den republikanischen Abgeordneten Jim Jordan verklagt.

Nach der Anklage des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat Manhattans leitender Oberstaatsanwalt Alvin Bragg einen republikanischen Abgeordneten verklagt. Bragg warf dem Abgeordneten Jim Jordan in der am Dienstag eingereichten Klage einen «beispiellos dreisten und verfassungswidrigen Angriff» auf die Strafverfolgung des 76-jährigen Trump vor.

Trump war in einer Schweigegeldaffäre in 34 Punkten wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt worden. Bragg warf Trump in der vergangenen Woche vor, Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben, um andere Straftaten zu verbergen, unter anderem einen Verstoss gegen Gesetze zu Wahlkampffinanzen. Die 34 Anklagepunkte beziehen sich auf die mutmassliche Fälschung verschiedener Dokumente.