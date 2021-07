Wegen Brandstiftung angeklagt : New Yorker Star-Sommelier (35) legte bei Restaurants nahe seiner Bar Feuer

Der New Yorker Caleb Ganzer war ein gefeierter Weinkenner und Geschäftsführer einer edlen Weinbar. Nun ist er der Brandstiftung bei Konkurrenten angeklagt.

In New York war Caleb Ganzer ein gefeierter Sommelier – nun ist der Gastwirt offenbar kriminell geworden. Wie die Feuerwehr der US-Metropole mitteilte, soll Caleb die Aussenbereiche von Konkurrenten in Brand gesteckt haben. Den Behörden zufolge wurde der 35-Jährige wegen Brandstiftung und grob fahrlässiger Gefährdung angeklagt.