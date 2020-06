Video geht viral

New Yorkerin attackiert Plünderer mit Wutrede

Desiree Barnes war jahrelang bei der Obama-Familie angestellt. Mit scharfen Worten greift sie nun die Plünderer an.

In den sozialen Medien verbreitet sich derzeit ein Video der New Yorkerin Desiree Barnes wie ein Lauffeuer. In der Aufnahme ist zu sehen, wie die Frau sich mit einer Rede an die Plünderer wendet. Sie wirft den Plünderern vor, vom Schmerz der Leute zu profitieren.