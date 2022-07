 Allan Saint-Maximin: Newcastle-Star absolviert verrücktes Sprinttraining im Kriens-Trikot

Allan Saint-Maximin ist der wohl talentierteste Spieler im Kader von Milliarden-Club Newcastle United. Seit 2019 kickt der Teamkollege von Fabian Schär in Nordengland, trotz seines spektakulären Spielstils ist der Franzose bei den Fans aber nicht unumstritten. Unter den Anhängern der «Magpies» geniesst der 25-Jährige mit einem Marktwert von rund 32 Millionen Franken den Ruf, nicht gerade der fleissigste Profi zu sein.

Dem wollte Saint-Maximin in diesem Sommer nun entgegenwirken. Noch bevor es mit Newcastle nach Österreich ins Trainingslager ging, schuftete der Dribbelkünstler alleine in seinen Ferien. Die kritischen Fans liess der Franzose auf Instagram an seinen zum Teil sehr ausgefallenen Trainingseinheiten teilhaben.