Granit Xhaka: Newcastle-Star Callum Wilson kritisiert Arsenal

Im Spitzenkampf der Premier League feierte Arsenal am vergangenen Sonntag einen wichtigen 2:0-Erfolg gegen Newcastle und lässt damit die letzten verbliebenen Meisterträume weiter am Leben. Zwar hat der aktuelle Tabellendritte Newcastle trotz Pleite weiterhin gute Karten auf eine Champions-League-Teilnahme, Stürmer Callum Wilson regt sich in seinem Podcast «The Footballer’s Football Podcast» aber dennoch über das Verhalten einiger Arsenal-Spieler auf – allen voran Granit Xhaka.

«Er hat sich mit seiner Leistenverletzung hingesetzt und gelächelt, als wäre mit ihm überhaupt nichts falsch», so Wilson. «Er war offensichtlich nur am Zeitschinden. Ich glaube, jeder ihrer Spieler ist irgendwann zu Boden gegangen, musste behandelt werden und ist nach ein paar Minuten wieder aufgestanden.»

«Nicht erlauben, so mit mir zu reden»

«Du weisst, wie das ist. Du kommst von der Strasse», so Wilson zu Podcast-Kollege und West-Ham-Profi Michail Antonio. «Du erlaubst den Leuten nicht, so mit dir zu reden. Ausserhalb des Spielfelds reden die Leute nicht so mit mir, also werde ich das auch auf dem Spielfeld nicht zulassen.»