Weisses Reh in Riehen bei Basel gesichtet

Ein weisses Reh wurde in Riehen BS gesichtet.

Darum werden sie von Jägern in der Regel auch nicht geschossen.

Während Rehe in der Region bekannt sind, auf dem Friedhof Hörnli in Riehen BS gar berühmt, sind weisse Exemplare selten.

Ein News-Scout hat am Donnerstagabend ein weisses Reh bei Basel gesehen.

«Ich habe gehört, dass es das gibt. Aber ich hatte es zuvor noch nie gesehen», sagt ein News-Scout, der am Donnerstagabend ein weisses Reh in Riehen BS erspäht hat. Der 18-Jährige sei mit seiner Freundin bei der Fondation Beyeler am Spazieren gewesen, als sie das Tier im Gebüsch entdeckten. «Zuerst dachte ich, es wäre eine entlaufene Geiss», erinnert er sich. Doch dann schoss das weisse Tier mit seiner ganzen Herde über die Wiese. Sie verschwanden auf der anderen Seite im Wald.