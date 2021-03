Am Dienstag erlebte ein News-Scout einen Staublawinen-Niedergang in Netstal GL

Am Dienstagmorgen, um 11.20 Uhr, ging in Netstal GL eine Staublawine nieder. Ein 20-Minuten-News-Scout hielt das Naturphänomen auf Video fest. «Es handelt sich hierbei um eine Lawine aus der Wiggiswand und um ein regelmässiges Ereignis», sagt Dominik Hauser, Hauptleiter Wald und Landwirtschaft der Gemeinde Glarus.

Die Dorfbewohner sind an diese Art von Staublawinen gewöhnt , es gibt sie zirka zwei Mal pro Jahr. «Die auf dem Video eindrücklichen Ausmasse rühren insbesondere von dem Schnee-Staub-Luftgemisch (Saltationsschicht) her», sagt Hauser. Während den Januarschneefällen seien sogar bedeutend grössere Staublawinen an der Wiggiswand niedergegangen.

Die Lawine vom Dienstag sei zu erwarten gewesen, hervorgerufen durch die grossen Neuschneemengen seit Samstagnachmittag, sagt Hauser. Auch wenn die Netstaler an das Naturschauspiel gewöhnt sind, eine Staublawine ist nicht ungefährlich. Schon in der Schule lehrt man die Kinder, wie sie sich verhalten sollen, falls sie einmal in eine Staublawine geraten, schreibt Glarus24. Vor allem sei es wichtig, Ruhe zu bewahren, auch wenn wegen der Druckwelle das Atmen schwer fallen könne. Der Luftdruck grosser Lawinen richtet hin und wieder Schäden in Netstal an. Bäume werden entwurzelt und geknickt oder Fensterscheiben eingedrückt.