Zürich: News-Scout filmt Uhrenräuber bei dreistem Pfefferspray-Überfall

Ein Video zeigt einen Uhrendiebstahl mitten in Zürich.

Dreister Raubüberfall mitten in Zürich: In der Nacht von Samstag auf Sonntag überfielen zwei junge Männer einen elegant gekleideten Herrn auf der Bahnhofstrasse. Dass kurz vor ein Uhr noch zahlreiche Passanten und Passantinnen unterwegs sind, scheint sie nicht zu beirren. Im Gegenteil: Nachdem sie den Mann umzingelt und in ein Gespräch verwickelt haben, schlagen sie blitzschnell zu. Während einer der beiden Männer zugreift, sprüht die andere Person mit einem Pfefferspray los.