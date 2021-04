«Kein schöner Anblick» - News-Scout findet fünf tote Feldhasen vor seinem Haus

Tragischer Vorfall

Ein Wildhüter des Jagdreviers Wattwil-Schönenberg ist zum Unfall ausgerückt. Obmann Peter Eicher sagt: «Der trächtige Hase wurde zu 100 Prozent von einem Auto angefahren. Er war kurz vor dem Setzen. Die Jungtiere wären in den nächsten Tagen zur Welt gekommen.» Er spricht von einem tragischen Vorfall, so etwas könne aber passieren. Der Obmann des Jagdreviers hat in dieser Gegend in letzter Zeit selbst auch mehrere Feldhasen gesehen. Dass ein Tier bewusst an den Ort des Unfalls ging, glaubt er nicht. «Das zeigt mehr, dass es einen guten Bestand an Feldhasen gibt, sonst wäre nicht ein Tag später am gleichen Ort wieder ein Tier gewesen», so Eicher. Hasen lebten alleine, ergänzt er.