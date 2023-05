Kirchenfeldbrücke Bern: News-Scout fotografiert Velo-Rettungsaktion

Die Kantonspolizei ermittle nun, wie das Velo überhaupt an so einen kuriosen Ort kam.

Gesichert stieg ein Berufsfeuerwehrmann an einer Leiter auf das Netz der Kirchenfeldbrücke, …

Wie das Velo in das Sicherheitsnetz der Brücke kam, müsse nun herausgefunden werden.

Ein News-Scout wurde am Nachmittag des 19. Mai 2023 Zeuge einer kuriosen Bergungsaktion auf der Kirchenfeldbrücke in Bern.

Als Manuel F. (26) aus Bern heute Nachmittag über die Kirchenfeldbrücke fuhr, wurde er Zeuge einer ungewöhnlichen Aktion. «Ich habe angehalten, um zu schauen, was da vor sich geht», sagte er zu 20 Minuten. Rettungskräfte waren dabei, ein Publibike aus dem Sicherheitsnetz der Brücke zu bergen. Es hing in der Mitte der Brücke am äusseren Rande des Netzes, wie auf den Bildern des News-Scouts zu erkennen ist.