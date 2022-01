Kriens - News-Scout rätselt über ungewöhnliche Lichterscheinung

Ein News-Scout hat dieses Bild am Dienstagabend in Kriens gemacht.

Der News-Scout ist daran gewöhnt, dass er bei sich zu Hause in Kriens blaufarbene Lichter von der Swissporarena her sieht, wenn jeweils Fussballspiele stattfinden. Was er aber am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr erblickte, liess ihn staunen: «In Richtung Sonnenberg und Stadt Luzern sah ich plötzlich mehrere blaue Lichter, die wie Ufos aussahen». Wie er weiter erklärte, meint er die Bezeichnung Ufos eher witzig, weil das Lichtspektakel für ihn «sehr lustig aussah».

Im wahrsten Sinne Licht ins Dunkel bringen kann aber das Organisationskomitee des Lilu Lichtfestival Luzern. Lea Isaak, Co-Festivalleiterin konnte auf Anfrage nicht abschliessend bestätigen, dass das Licht von ihnen stammte. Sie sagt aber: «Es kann sein, dass der News-Scout das Licht vom Hotel Château Gütsch her sehen konnte. Dort haben wir am Dienstagabend Tests für das Festival gemacht.»

Die dritte Ausgabe vom Lilu Lichtfestival in Luzern startet am Donnerstag. Bis am 16. Januar wird Luzern von neuem zum leuchtenden Treffpunkt. In dieser Zeit werden Plätze, Sehenswürdigkeiten und Gassen in der Stadt Luzern kunstvoll täglich von 18 bis 22 Uhr illuminiert.