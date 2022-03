Ungewöhnliche Begegnung - News-Scout rettet verwirrte Maus von Skipiste

Ein News-Scout entdeckte auf einer Skipiste in Meiringen-Hasliberg eine orientierungslose Maus. «Zuerst dachte ich, dass es ein Blatt war. Als sich dieses plötzlich rauf, runter, hin und her bewegte, musste ich genauer hinschauen», sagt News-Scout Marcus. Allem Anschein nach hatte sich eine Spitzmaus auf die Skipiste verirrt. «Sie rannte hilflos umher und schien nirgends hinzukommen.»

Für die Maus ein durchaus gefährliches Unterfangen: Die letzten Sekunden des Videos lassen nämlich vermuten, dass sie den Ausflug nicht überlebt hat. Im Clip sieht es so aus, als würde das Tier von einem Skifahrer überfahren, der in zügigem Tempo die Piste runtersaust. «Die Aufnahme täuscht, der Skifahrer ist neben der Maus durchgefahren», klärt News-Scout Marcus auf. Just nach der optischen Täuschung habe sein Sohn die Maus mit den Handschuhen eingefangen und zurück in das Waldstück neben der Piste gebracht.