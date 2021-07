«Sie hielten Händchen, wirkten gelassen» - News-Scout trifft auf Bennifer in Capri

Zuvor gönnten sich die beiden ein paar Drinks in der Bar La Pompeiana in der schicken Via Camarelle.

Ben Affleck (48) und seine Liebste Jennifer Lopez (52) schlenderten am Dienstagabend in entspannten Ferienlooks durch die Strassen Capris.

Jennifer Lopez (52) und ihr Liebster Ben Affleck (48) sind in ihren Liebes-Yacht-Ferien offenbar in Capri angekommen. Wie der Schnappschuss eines News-Scouts zeigt, bummelten die beiden am Dienstagabend durch die Via Roma auf der italienischen Ferieninsel.

