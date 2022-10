«Leuchteten wie Geisterlichter»: News-Scouts beobachten am Himmel «unheimliches» Lichter-Spektakel

«Ich schaute in den Himmel und sah plötzlich diese Lichter leuchten – es war aussergewöhnlich», sagt News-Scout C.W. Sie kam am Sonntag von einem Spaziergang in der Stadt Luzern zurück, als sie am Himmel gegen 21 Uhr verschiedene Lichtkugeln leuchten sah. Diese haben sich gemäss W. schnell bewegt und Bahnen in einem ähnlichen Muster gezogen: «Sie flogen immer in der Formation einer Acht und wenn sie aufeinander trafen, änderten sie ihre Geschwindigkeit. Es war sehr speziell, so etwas habe ich noch nie gesehen.»