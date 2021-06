Generali Versicherung reagiert - Newsletter zur eingetragenen Partnerschaft löst Shitstorm aus

Denn noch dürfen gleichgeschlechtliche Paare in der Schweiz nicht heiraten. Im September geht die Vorlage dazu «Ehe für alle» vors Stimmvolk.

Wer in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebt, kann in der Schweiz nicht heiraten. Dafür gibt es die eingetragene Partnerschaft. Wie diese rechtlich funktioniert und welche Vorteile sie bringt, darüber hat die Generali Versicherung in einem Newsletter aufgeklärt, im Hinblick auf den Pride-Monat Juni.