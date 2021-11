Abstimmung: Covid-Gesetz, Pflegeinitiative und Justizinitiative im Überblick

Covid-Gesetz: Bei der Vorlage geht es hauptsächlich um die gesetzliche Grundlage für das Covid-Zertifikat. Das Volk nahm am 13. Juni das Covid-19-Gesetz an und stimmte damit dem Gesetz zu, das das Parlament am 25. September 2020 beschloss. Demnach werden Finanzhilfen für die in der Pandemie gebeutelten Branchen weitergeführt. Auch regelt das Covid-19-Gesetz Massnahmen, um die medizinische Gesundheitsversorgung in der Krisensituation sicherstellen zu können. Zudem bildet es die Basis für ein fälschungssicheres und einheitliches Impfzertifikat. In der Frühjahrssession am 19. März 2021 passte das Parlament das Gesetz an, worauf das Referendum ergriffen wurde.