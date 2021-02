Ted Brithen verlässt den SCB aus familiären Gründen

Der EV Zug bastelt fleissig am Kader für die kommende Saison. So geben die Innerschweizer gleich drei Zuzüge auf einmal in einem Communiqué bekannt: Von Biel wechselt Ende Saison Verteidiger Samuel Kreis (26) zum EVZ. Vom HC Davos kehrt Fabrice Herzog (26) nach Zug zurück, wo er 2012 den Sprung vom Nachwuchs in die erste Mannschaft schaffte. Nach zwei Jahren in Lugano kehrt auch Reto Suri an seine alte Wirkungsstätte zurück. Der 31-jährige Stürmer spielte bereits zwischen 2012 bis 2019 für Zug.