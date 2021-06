Verletzungshexe hat zugeschlagen - Hiobsbotschaft für England kurz vor dem EM-Start

Im vorletzten Test, bevor Wales am 12. Juni in Baku auf die Schweiz trifft, kassieren die Briten gegen Weltmeister Frankreich eine 0:3-Pleite. Bei der Équipe Tricolore feierte Real-Stürmer Karim Benzema nach fünf Jahren sein Comeback in der Nationalmannschaft – und stand sogleich im Mittelpunkt. In der 27. Minute scheiterte er mit einem Penalty an Wales-Goalie Ward. Zuvor hatte Verteidiger Neco Williams wegen eines Handspiels auf der Torlinie die Rote Karte gesehen. In Unterzahl blieben die Waliser trotz des gehaltenen Elfmeters ohne Chance. Frankreich kam dank Toren von PSG-Star Mbappé (35. Minute) sowie den Barcelona-Profis Griezmann (48.) und Dembélé (79.) zu einem souveränen Sieg. (law)