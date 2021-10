Marseille gegen PSG : Neymar braucht Security-Schutz für Eckbälle im Hassduell

Am Sonntagabend kam es zum grossen Rivalenduell im französischen Fussball. Dabei kam es bei Eckbällen der Pariser Gäste zu skurrilen Security-Einsätzen.

Am Sonntag kam es in der französischen Ligue 1 zum grossen Hassduell zwischen Olympique Marseille und Paris Saint-Germain.

Es ist das grosse Hassduell im französischen Fussball. Die Rivalität zwischen Paris Saint-Germain und Olympique Marseille – auch Le Claissque oder Derby de France genannt. Die Feindschaft der Clubs ist sowohl auf wie auch neben dem Platz erkennbar. In den vergangenen drei Spielen gab es total sieben Rote Karten. Für das Spiel am Sonntag hatte das Innenministerium den PSG-Anhängern per Dekret verboten, sich in der Region Marseille aufzuhalten. Das Polizeipräsidium hatte bereits zu Beginn des Monats den Zutritt zum Stadion für PSG-Fans untersagt – ebenfalls per Dekret.