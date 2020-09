Laut Medienbericht : Neymar wurde positiv auf das Coronavirus getestet

Der Brasilianer Neymar hat sich gemäss «L’Équipe» mit dem Coronavirus infiziert. Der PSG-Star war auf Ibiza in den Ferien.

Neymar ist in Quarantäne.

Die Betroffenen, unter denen sich laut der französischen Sportzeitung auch Angel Di Maria und Leandro Paredes befinden sollen, unterlägen dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll. Alle Spieler und Mitarbeiter von PSG würden zudem in den nächsten Tagen getestet. Neymar, Di Maria und Paredes sowie weitere PSG-Spieler weilten zuletzt auf Ibiza in den Ferien.

PSG soll am 10. September sein erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen. Die drei Infizierten dürften dabei dann allerdings nicht auf dem Feld stehen, weil sie laut Vorgaben der französischen Liga LFP in Quarantäne müssen.