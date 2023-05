Paris Saint-Germain: PSG-Fans wüten vor Luxus-Villa von Neymar

Nach der Suspendierung von Lionel Messi tauchten am Mittwoch Hunderte PSG-Fans vor der Geschäftsstelle auf.

Bei Paris Saint-Germain ist Feuer unter dem Dach. Der Meistertitel ist noch nicht fix, in der Champions League schied das Star-Ensemble früh aus. Am Wochenende gab es eine 1:3-Pleite gegen Lorient und dem Schweizer Goalie Yvon Mvogo. In der Folge reiste Superstar Lionel Messi zusammen mit seiner Familie nach Saudiarabien.