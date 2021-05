Chaos bei PSG : Neymar sieht Gelb-Rot, kracht in Gegenspieler

Bei Neymar lagen am Samstag die Nerven blank. Der PSG-Star flog im Spitzenspiel gegen Lille (0:1) vom Platz, hatte sich auch danach nicht im Griff.

Am Samstag verlor PSG das Spitzenduell in der Ligue 1 gegen Lille 0:1.

Neymar sieht Rot: Im französischen Gipfeltreffen gegen Lille hatte der PSG-Star in der 90. Minute versucht, einen Outeinwurf schnell auszuführen, dabei Gegenspieler Tiago Djalo, der den Ball in den Händen gesichert hatte, zu Boden gestossen. Dafür sah der 222-Millionen-Spieler in der 90. Minute die gelb-rote Karte, flog vom Feld. Genauso wie Djalo, der nachträglich für ein zuvor begangenes Foul die zweite gelbe Karte im Spiel sah. Für Neymar indes war es schon der zweite Platzverweis in 13 Ligaspielen während dieser Saison.