Neymar-Transfer nach Saudiarabien ist «ein ewiger Schandfleck»

Der Wechsel in die Wüste fand in Neymars brasilianischer Heimat wenig Anklang. Der 31-Jährige wird von der Presse harsch kritisiert.

1 / 8 Pst! Ist das die Geste, mit der Neymar seine Kritiker verstummen lassen will? REUTERS Denn der 31-Jährige muss nach seinem Transfer zu Al-Hilal viel Kritik einstecken. REUTERS Die brasilianische Presse schreibt von einem «Schandfleck», der Fussballer renne nur dem Geld nach. AFP

Darum gehts Neymars Transfer nach Saudiarabien ist in Brasilien auf viel Kritik gestossen.

So heisst es, er jage nur dem Geld nach und sei so kein Vorbild für die Jugend.

Es wird aber auch berichtet, der 31-Jährige habe einen klaren Plan.

160 Millionen Franken Jahresgehalt, einen Privatjet zur freien Verfügung, eine riesige Villa mit Angestellten, 76’000 Franken pro Sieg und 480’000 Franken pro Social-Media-Post, der Werbung für Saudiarabien macht. Das sind die horrenden Boni und Summen, die Neymar von seinem neuen Club Al-Hilal kassieren soll. Solche exorbitanten Zahlen lassen aufhorchen und bringen Kritiker auf den Plan.

So auch aus Neymars brasilianischer Heimat. Der Wechsel des Seleção-Rekordtorschützen (77 Tore in 124 Länderspielen, genau so viele wie Legende Pelé) in die Wüste sorgt für Unverständnis.

«Schwächung für brasilianischen Fussball»

«Der Wechsel zu Al-Hilal wird ein ewiger Schandfleck für Neymars Karriere sein», schreibt die Tageszeitung «0 Globo». Schliesslich sei der 31-Jährige eines der Top-Talente seiner Generation und hätte es noch viel weiter bringen können, heisst es weiter.

«Wie ein Startransfer den brasilianischen Fussball schwächt», kommentiert das Nachrichtenportal G1. Der Transfer in die Wüste stelle eine Verkürzung seiner Karriere dar. «Er hört auf, mit den besten Spielern der Welt zu spielen, er hört auf, von den besten Trainern der Welt trainiert zu werden», heisst es. Es sei eine «Herabwürdigung» des Spielers.

Spielt er noch für die Seleção?

Von einem «selbstzerstörerischen Prozess als Spieler und als Mann» wird in einem Kommentar bei Umdoisesportes.com berichtet. Das, weil der beim FC Santos gross gewordene Spieler nur dem Geld nachjage und so nicht mehr als Vorbild für die brasilianische Jugend diene.

«Lance!» stellt sich die Frage, ob denn Neymar überhaupt wieder für die Seleção aufgeboten werde, wenn er in der saudiarabischen Liga kickt. Denn in der Vergangenheit wurden Spieler, die im arabischen Raum unter Vertrag standen, von den Nationaltrainern meist übergangen. Bei Neymar ist das nur schwer vorstellbar.

Abkassieren und zurück nach Europa?

Auch der Superstar selbst äusserte sich zu seinem Wechsel zum 18-fachen Saudi-Meister. «Al-Hilal ist ein gigantischer Club mit fantastischen Fans und der beste in Asien. Das gibt mir das Gefühl, dass dies die richtige Entscheidung zur richtigen Zeit für mich ist. Ich liebe es, zu gewinnen und Tore zu schiessen, und ich habe vor, das in Saudiarabien mit Al-Hilal fortzusetzen», wird er in einer Mitteilung zitiert.

Die brasilianische Zeitung «Folha de Sao Paulo» schreibt von einem klaren Plan Neymars. Diesem zufolge wird er zwei Jahre in Saudiarabien bleiben und dann mit 33 Jahren ablösefrei nach Europa zurückkehren. Das einzig mit der Absicht, vor der WM 2026 nochmals eine Saison auf höchstem Niveau zu spielen – und eine letzte Chance zu haben, mit dem brasilianischen Nationalteam Weltmeister zu werden.

So teuer war noch keiner

Neymar, der bei Paris Saint-Germain nicht mehr glücklich war und weg wollte, fand in Europa keinen Verein, der seinen Lohn und die hohe Ablösesumme übernehmen wollte. Wie «The Independent» berichtet, verzichteten mehrere europäische Topclubs wie Manchester United, Bayern München oder Real Madrid darauf, den verletzungsanfälligen Star zu verpflichten.

Neymar war 2017 für 220 Millionen Franken von Barcelona zu PSG gewechselt. Bis heute wurde nie mehr Geld für einen Spieler ausgegeben. Vor seiner Zeit in Katalonien spielte der Brasilianer in seiner Heimat bei Jugendclub FC Santos. Für PSG bestritt Neymar in sechs Jahren 173 Spiele. Dabei gelangen dem Offensivspieler 118 Tore und 77 Vorlagen.

