Die Privatfehde zwischen Brasiliens Superstar Neymar und Álvaro González geht in die zweite Runde. Nach dem knappen 2:1-Erfolg von Paris Saint-Germain im französischen Fussball-Supercup am Mittwochabend, machte sich Neymar, der einen Treffer zum Sieg der Pariser beisteuerte, über den Verteidiger von Olympique Marseille lustig. «König Alvaro, he?», twitterte Neymar (28) zu einem Foto von sich mit herausgestreckter Zunge – adressiert an González.