Final der Copa América - Neymar und Brasilien wollen Messis ersten Titel im Nati-Dress verhindern

Erst beim Elfmeterschiessen des Halbfinals setzte sich das argentinische Nationalteam gegen die Nationalmannschaft aus Kolumbien durch und zog in den Final der Copa América ein.

In der Nacht auf Sonntag findet der Final der Copa América statt.

Brasilien gegen Argentinien. Dieses Duell schreit förmlich nach Spitzenfussball. Denn die beiden Fussball-Nationen sind bekannt für ihre Ballkünste und seit jeher geprägt von namhaften Spielern wie Pelé oder Diego Maradonna. Im Endspiel der Copa América, das in der Nacht auf Sonntag (2 Uhr) im legendären Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro stattfindet, schaut die Fussballwelt nur auf diese beiden: Lionel Messi und Neymar.

Gegenseitiger Respekt und die Chance der beste Torschütze zu werden

Die beiden namenhaften Spieler wissen, was sie können. Unterschätzen aber auch ihre Gegner nicht. «Brasilien mit Neymar, das wird sehr schwierig sein», sagte Messi zuletzt. «Wir kennen sein Potenzial, wissen was er individuell leistet.» Doch auch aus dem anderen Lager wird Respekt gegenüber dem sechsfachen Weltfussballer Messi gezollt: «Er ist ein Biest, ein grossartiger Spieler, der die Partie aus dem Gleichgewicht bringen kann», sagte Verteidiger Marquinhos und weiter: «Wir haben grossen Respekt vor ihm, aber jetzt lassen wir die Bewunderung beiseite. Es wird Krieg auf dem Spielfeld sein und der Bessere wird gewinnen.»

Und wenn es nach der Torgefährlichkeit der beiden Top-Stürmer in diesem Turnier geht, liegt einer ganz klar vorne: Lionel Messi. Während der aktuell laufenden Copa América konnte er bereits vier Treffer selbst erzielen und fünf Assists für sein Team liefern. PSG-Profi Neymar schneidet hierbei schlechter ab. Lediglich zweimal traf der Brasilianer und lieferte auch zwei Vorlagen weniger. Allerdings hat Neymar ein Spiel weniger absolviert als sein Konkurrent Messi.

Schaut man sich aber die Daten innerhalb der gesamten Nationalmannschaft-Karriere an, sieht das Ganze schon etwas anders aus. Zwar hat der Captain der Argentinier mit aktuell 76 Toren noch elf Tore Vorsprung auf seinen Kontrahenten, doch Neymar (68 Treffer) hat – im Gegensatz zu Messi mit 150 Spielen – bislang erst 109 Spiele für die Nationalmannschaft absolviert.

Messi kann einen von Pelé aufgestellten Rekord knacken

Doch eines steht fest: Lionel Messi, der in seiner bisherigen Karriere so ziemlich jeden Club-Titel feiern konnte, hat mit der Nationalmannschaft bislang noch kein wichtiges Turnier gewonnen. Die Copa América könnte der erste grosse Titel im Nationaldress für den 34-Jährigen werden – und dafür gibt der Ballkünstler alles, denn Messi scheiterte immer knapp. Zwar erreichte er mit der Albiceleste mehrmals den Copa-Final, ging jedoch nie als Sieger vom Platz. Auch beim WM-Final 2014 verpasste das Team um den flinken Dribbler den Titel. Lediglich 2008 siegten die Argentinier bei Olympia.

Doch Siege hin oder her. Fakt ist, Lionel Messi ist einer der erfolgreichsten Spieler. Und mit nur einem einzigen Treffer im Final gegen Brasilien kann er mit der brasilianischen Fussball-Legende Pelé gleichziehen. Beide hätten dann 77 Tore erzielt. Sollte Messi also am Samstag dann auch noch ein zweites Mal einnetzen, würde er zum erfolgreichsten Nationalspieler Südamerikas werden.