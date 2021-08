Paris mit Luxus-Kader - Neymar und Messi sind wieder vereint – Superstar wechselt zu PSG

Der absolute Mega-Transfer ist fix! Zumindest meldet die renommierte französische Sportzeitung «L’Equipe» kurz vor Dienstagmittag das. Sie schreibt: «Lionel Messi ist sich mit Paris Saint-Germain einig.» Demnach wird Messis Ankunft in Paris noch am Dienstagnachmittag erwartet. «Die Einigung ist da», so die französische Sportzeitung. Das Medium erwartet, dass der Argentinier am Dienstag in Paris landet und noch im Verlaufe des Tages die medizinischen Tests absolviert sowie anschliessend seine Unterschrift unter einen Zwei-Jahres-Vertrag (mit Option auf eine Verlängerung) setzt (40 Millionen Euro pro Jahr). Die Vorstellung soll am Mittwoch geschehen.