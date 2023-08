Neymar: Vater des PSG-Star dementiert Wechselgerüchte

Spaniens Legende Andrés Iniesta setzt seine Karriere als Profi fort. Der 39-jährige Weltmeister von 2010 schloss sich dem in Ras al-Chaima beheimateten Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten an. Der Club veröffentlichte am Dienstag in den sozialen Medien Bilder vom Empfang des Mittelfeldstrategen. Über die Laufzeit des Vertrags wurden keine Angaben gemacht. Iniesta, der zuletzt für den japanischen Club Vissel Kobe gespielt hatte, war unter anderem mit Inter Miami in Verbindung gebracht worden. Dort spielen seit kurzem Iniestas frühere Barça-Kollegen Lionel Messi (36), Sergio Busquets (35) und Jordi Alba (34).