Neymar verzockt eine Million Franken und weint im Live-Stream

Hier ist die Szene zu sehen, in der Neymar das Geld verspielt und weint.

In den Schlagzeilen ist der Brasilianer dennoch. Dies, weil er online eine Million Franken verspielte.

Viele Fans nehmen dem derzeit verletzten Superstar seine emotionalen Reaktionen jedoch nicht ab. Auf Twitter glaubt eine Mehrheit an eine «Schauspielerei» des Brasilianers. Und tatsächlich gibt es Indizien, die darauf hindeuten. Das Twitch-Video ist untermalt mit dem bekannten «Titanic»-Song und als ihn seine Mitspieler darauf hinwiesen, dass Neymar «in 60 Minuten von einer Million auf null» gekommen sei, scherzte der PSG-Star mit einem Lachen, dass er «das Video auf Youtube stellen» werde.

Es handelt sich wohl nicht um Geld von Neymar

Dazu berichtet das brasilianische Portal «Globo», dass es sich beim verspielten Geld nicht um Neymars Vermögen handeln würde. Das Ganze sei ein Marketing-Schachzug des Online-Casinos Blaze gewesen, so ein Berater des Fussballers. Im vergangenen Dezember wurde bekannt, dass Blaze der 26. persönliche Sponsor des erfahrenen Pokerspielers wird. Pikant: Das Online-Casino ist wie alle Casinos im Internet in Frankreich überhaupt nicht zugelassen.

Aber sollte es sich bei der einen Million Franken auch tatsächlich um das Geld des 31-Jährigen gehandelt haben, Neymar würde der Verlust wohl nicht gross stören. So hat «L'Équipe» die Top-Löhne der Ligue 1 veröffentlicht. Paris Saint-Germain dominiert die Rangliste. So kicken die zehn Spieler mit den höchsten Löhnen allesamt beim Leader. Erst dann folgt mit Wissam Ben Yedder ein Spieler der AS Monaco.