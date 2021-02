«Die Trauer ist gross, der Schmerz immens und das Weinen konstant. Wieder einmal werde ich eine Pause einlegen von dem, was ich im Leben am meisten liebe, nämlich Fussballspielen», schreibt Neymar auf Instagram. Er kann sich nicht erklären, wo der Hund begraben liegt: «Manchmal stört mich mein Spielstil, weil ich dribble und ständig hängen bleibe. Ich weiss nicht, ob das Problem an mir liegt oder daran, was ich auf dem Spielfeld mache. Das macht mich wirklich traurig.»