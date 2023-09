WM-Qualifikation: Neymar schiesst Brasilien zum Sieg

Hertha Berlin kommt in der 2. Bundesliga nicht vom Fleck und hat nunmehr nach fünf Spielen nicht mehr als drei Punkte auf dem Konto. Und das liegt weniger an der Offensive und dem Schweizer Haris Tabakovic, sondern an der Defensive: Auswärts beim 1. FC Magdeburg kassieren die Berliner gleich sechs Tore und verlieren am Ende 4:6. Und dies, obwohl das Team von Trainer Pal Dardai nicht weniger als vier Mal in Führung gegangen war. Drei Mal hatte dabei Tabakovic seine Füsse im Spiel: Das zwischenzeitliche 2:1 legte der 29-Jährige auf, das 3:2 und das 4:3 erzielte er selber. Somit konnte sich Tabakovic seit seinem Wechsel von Austria Wien in sieben Pflichtspielen sieben Scorerpunkte (fünf Tore und zwei Assists) gutschreiben lassen. (sih)