5 Tage, 500 Gäste : Neymars irre Silvester-Party trotz Corona

Fünf Tage lang soll in einer unterirdischen Disco gefeiert werden: Fussball-Star Neymar zieht in Brasilien gerade viel Unmut auf sich.

Muss sich warm anziehen: Neymar Jr. steht gerade heftig in der Kritik.

In einer Untergrund-Disco sollen über 500 Gäste feiern

Ob er wirklich begriffen hat, um was es momentan geht? Schliesslich zählt Brasilien zu den von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Ländern , mehr als 190’000 Menschen starben schon an der Lungenkrankheit. Kein Grund für Feierbiest Neymar Jr., auf seine Silvesterparty zu verzichten. Im Gegenteil: Sie soll episch werden.