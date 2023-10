NFL: Damien Harris nach Crash abtransportiert

In der NFL ereignete sich ein schlimmer Zusammenprall

In der NFL musste am Sonntag Damien Harris von den Buffalo Bills mit dem Krankenwagen vom Platz gefahren werden. Der 26-Jährige blieb kurz vor der Pause nach einem Zusammenstoss mit Gegenspieler Bobby Okereke von den New York Giants und Teamkollege O’Cyrus Torrence auf dem Feld liegen.