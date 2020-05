Aktualisiert 29.04.2020 16:01

Rechtsaussen-Miliz

NFL-Kicker will sich umstrittenes Tattoo entfernen lassen

Auf dem Arm von Justin Rohrwasser prangt das Logo der «Three Percenters», einer Rechtsaussen-Miliz. Doch nicht mehr lange.

von Etienne Sticher

1 / 5 Justin Rohrwasser wurde in der fünften Runde von den Patriots gedraftet. Für Aufregung sorgt das Tattoo auf seinem linken Unterarm. Die römische III in einem Kreis aus dreizehn Sternen ist das Logo der «Three Percenter». Twitter Die «Three Percenter» sind eine Rechtsaussen-Miliz, die immer wieder mit Rassismus in Verbindung gebracht wird und für das Recht auf Waffenbesitz einsteht. thethreepercenter.org Mitglieder der «Three Percenter» treten immer wieder bei Protesten auf. Dabei sind sie meistens bewaffnet und tragen militärische Kleidung. Twitter

In der fünften Runde des diesjährigen Draft wählten die New England Patriots den Kicker Justin Rohrwasser. Eine Verpflichtung, die man eigentlich nur mit einem Schulterzucken zur Kenntnis nehmen würde. Und ein Name, den man frühstens zu Beginn der Saison wieder lesen würde. Wäre da nicht dieses Tattoo auf dem Arm des 23-Jährigen.

Der NFL-Draft Beim jährlich stattfindenden NFL-Draft wählen die Teams neue Spieler aus, die das College verlassen wollen. In sieben Runden wurden in diesem Jahr insgesamt 255 Spieler ausgewählt. Um die Liga ausgeglichen zu halten, darf in jeder Runde zuerst das schlechteste Team der Vorsaison einen Spieler aussuchen, das beste zuletzt.

Eine amerikanische Flagge prangt auf dem rechten Unterarm, «Liberty or Death» («Freiheit oder Tod») steht auf dem anderen. Und etwas weiter oben hat er sich die römische Ziffer III in einem Kreis aus dreizehn Sternen tätowieren lassen. Es ist das Logo der «Three Percenter», einer paramilitärischen Rechtsaussen-Miliz, die sich für das Recht auf Waffenbesitz stark macht, als Anti-Regierungs-Gruppe gilt und immer wieder mit Rassismus in Verbindung gebracht wird.

Rohrwasser gibt sich unwissend

Rohrwasser gab nach seiner Verpflichtung an, er habe das Tattoo mit 18 machen lassen, in der Annahme, es stehe für die Unterstützung des Militärs. Er behauptete, dass sich das Symbol zu etwas entwickelt habe, dass er nicht repräsentieren möchte. Nachdem er zuerst gesagt hatte, er werde das Tattoo bedecken, entschied er sich kurz darauf, es komplett entfernen zu lassen. «Ich schäme mich dafür, dass ich es ignoranterweise die ganze Zeit auf meiner Haut getragen habe», sagte er. Zudem verneint er, die politischen Ansichten der «Three Percenter» zu teilen.

Ob dies wirklich der Fall ist, ist umstritten. Denn die Bedeutung des Symbols hat sich nicht verändert seit Rohrwasser es sich tätowieren liess. Die «Three Percenter» gibt es bereits seit er elf ist. Und auch der Spruch «Liberty or Death» kommt in sehr ähnlicher Form auf Kleidungsstücken des Online-Shops der Organisation vor. «Don’t tread on me» («tritt nicht auf mich») ist ein weiterer Spruch, der sich einerseits auf Rohrwassers Körper befindet, andererseits von Rechtsaussen-Gruppierungen verwendet wird.

Patriots im Umbruch

Mit der Verpflichtung von Rohrwasser füllen die Patriots die Lücke, die durch die Entlassung des langjährigen Kickers Stephen Gostkowski entstanden ist. Er ist nicht der einzige Spieler, der die Franchise aus Boston nach mehreren Jahren verlässt. Starquarterback Tom Brady, der die Patriots seit zwanzig Jahren äusserst erfolgreich angeführt hatte, wechselte im März zu den Tampa Bay Buccaneers.