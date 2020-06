«Respektlos gegenüber den USA»

NFL-Quarterback kassiert Shitstorm wegen Protest-Kommentar

Seit dem Tod von George Floyd positionieren sich viele Sportler klar und deutlich gegen Rassismus. Quarterback Drew Brees nicht.

Der NFL-Quarterback der New Orleans Saints, Drew Brees, hat mitten in der aufgeheizten Stimmung in den USA für Empörung gesorgt. In einem Interview wurde der 41-jährige Spielmacher gefragt, was er davon halten würde, wenn in der kommenden Saison wieder Profis gegen Polizeigewalt protestieren würden. So wie es 2016 schon der inzwischen nicht mehr in der NFL beschäftigte Colin Kaepernick tat, als er während der Nationalhymne auf ein Knie ging.