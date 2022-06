«Nach vielen Gebeten entschlossen» : NFL-Star (26) beendet Karriere und will jetzt Pfarrer werden

Willis war seit dem Draft 2019 ein Stammspieler der Indianapolis Colts. Er absolvierte 33 Spiele für das Team. In seinen drei Jahren in der Liga verdiente er knapp drei Millionen Franken. In seinem Statement schreibt Willis weiter: «Ich danke meiner ganzen Familie, meinen Freunden und jenen, die mich auf dieser Reise bis hierhin unterstützt haben und ich freue mich auf eure weitere Unterstützung in der nächsten Phase meines Lebens.»