Er bestreitet alles : NFL-Star Watson wegen sexueller Belästigung in zwölf Fällen verklagt

Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans soll mehrere Frauen belästigt haben. Der 25-Jährige streitet alle Vorwürfe ab.

Quarterback-Star Deshaun Watson von den Houston Texans hat zwölf Klagen wegen sexueller Belästigung am Hals. Nun ist dem 25-Jährigen, der alle Vorwürfe abstreitet, nicht mehr zum Lachen zumute. Watson hatte nach Saisonende angekündigt, sein Team, die Houston Texans, verlassen zu wollen.

Darum gehts Deshaun Watson wird wegen sexueller Belästigung angeklagt.

Zwölf Frauen belasten bisher den 25-Jährigen.

Der Quarterback der Houston Texans bestreitet alle Vorwürfe.

Watson wollte eigentlich das NFL-Team verlassen und zu einem anderen wechseln.

NFL-Quarterback Deshaun Watson von den Houston Texans ist in mehreren Fällen wegen Körperverletzung und sexueller Belästigung verklagt worden. Der 25-Jährige hat die Vorwürfe nach Bekanntwerden der ersten Klage am Dienstagabend abgestritten. In mindestens drei Fällen soll der Football-Star private Massagen ausgenutzt haben. In einem Fall soll es zu erzwungenem Oral-Sex gekommen sein. Insgesamt hat Anwalt Tony Buzbee bisher zwölf Zivilklagen gegen Watson eingereicht, zudem sollen ihn bereits zehn weitere Frauen kontaktiert haben, die ähnliche Vorkommnisse erzählen.

In den Klagen von drei Frauen aus Texas, Georgia und Oregon heisst es, Watson habe sich in allen drei Fällen ausgezogen und die Frauen aufgefordert, ihn im Genitalbereich anzufassen. Die Übergriffe sollen im März, August und Dezember 2020 stattgefunden haben. Ein Grossteil der zwölf Klägerinnen ist offenbar im Physiotherapie- und Reha-Bereich professionell tätig. Buzbee wurde von der Polizei Houston kontaktiert und bereitet ein Paket an Informationen vor, vermelden diverse Medien.

«Ich habe eine Frau nie mit etwas anderem als mit dem grössten Respekt behandelt», schrieb Watson in einer Stellungnahme auf Twitter. Die Anklage hatte er zu diesem Zeitpunkt nach eigenen Angaben noch nicht gesehen. Seit Bekanntwerden von weiteren Anklagen gibt es keine öffentliche Reaktion des Football-Profis.

Watsons Agent David Mulugheta meldete sich auf Twitter zu den Anschuldigungen: «Sexueller Übergriff ist real. Die Opfer sollten angehört und die Täter verfolgt werden.» Und weiter: «Einzelne fabrizieren jedoch ausgedachte Geschichten in der Hoffnung auf finanzielle Bereicherung. Auch hier sollten die Opfer angehört und die Täter verfolgt werden. Ich hoffe, dass hier in Bezug auf die Wahrheit dieselbe Energie an den Tag gelegt wird.»

Watsons Team, die Houston Texans, nahmen auf ihrer Website ebenfalls Stellung und schrieben: «Wir haben von dem Vorfall um Deshaun Watson erstmals über Social Media erfahren und wir hoffen, sobald wie möglich mehr darüber herauszufinden. Wir nehmen Anschuldigungen dieser Art in der Houston Texans-Franchise ernst. Bevor wir weitere Statements abgeben, warten wir weitere Informationen ab.»

Der 25-jährige Watson hatte nach Saisonende angekündigt, nicht mehr für die Texans spielen zu wollen, er wollte einen Trade erwirken. Zwar zeigten viele NFL-Teams grosses Interesse am talentierten Quarterback, doch zu einem Wechsel ist es bisher nicht gekommen. Es wird derweilen spekuliert, dass diese Klagen absichtlich erst dann eingereicht wurden, als bekannt wurde, dass Watson die Texans verlassen will. Einen Beweis dafür gibt es aber bisher nicht.

Ob es nun nach diesen Anschuldigungen überhaupt zu einem Wechsel kommt, kann stark bezweifelt werden. Watson droht zudem ein Karriereknick. Er ist nicht der erste NFL-Spieler, der schon wegen sexueller Belästigung angeklagt wurde. Widereceiver Antonio Brown ist ein Beispiel, er bekundete Mühe nach den Anschuldigungen, einen neuen Verein zu finden. Zwar gewann er im Februar mit den Tampa Bay Buccaneers nach langer Durststrecke den Super Bowl, aber die Klagen gegen ihn sind noch immer nicht vom Tisch.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen