Nun also doch : NFL-Superstar Tom Brady bestätigt offiziell sein Karriereende

Den vielen Spekulationen der letzten Tagen verkündet Quarterback-Legende Tom Brady auf Instagram nun selber seinen Rücktritt.

Bereits am Samstag verkündeten angesehene NFL-Insider, dass Brady zurücktreten werde. Stunden später, gab Bradys Vater bekannt, dass sein Sohn noch keinen definitiven Entscheid gefällt habe. Am Dienstag sorgte der Quarterback selbst nun endlich für Klarheit.

Abschieds-Botschaft auf Instagram

«Ich habe meine NFL-Karriere geliebt. Nun will ich meine Zeit und Energie anderen Dingen widmen, die meine Aufmerksamkeit erfordern», teilt Brady weiter mit. «Ich habe in den vergangenen Wochen viel nachgedacht und mich selber schwierigen Fragen gestellt. Nun ist es das Beste, das Feld der nächsten engagierten Generation von Athleten zu überlassen.»

Aus sportlichen Gründen wäre ein Rücktritt eigentlich gar nicht notwendig gewesen. Dass es der älteste Spieler der Liga noch immer drauf hat, zeigte er bis zum Schluss der Saison. So hatte er in der Hauptrunde die Bestwerte bei Touchdowns, erfolgreichen Pässen, Passversuchen und geworfenen Yards. Gegen die Rams ermöglichte er den Buccaneers fast noch mal ein Comeback, für die er in der Liga gefürchtet und respektiert wird. Am Ende scheiterte der Vorjahressieger aber knapp in der Divisional-Runde.