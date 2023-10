NFL: Taylor Swift macht Travis Kelce besser

1 / 8 Travis Kelce (r.), Tight End der Kansas City Chiefs, scheint aktuell unaufhaltsam. Getty Images via AFP Der 34-Jährige fing gegen die LA Chargers zwölf Pässe über 179 Yards und machte dabei einen Touchdown. Getty Images via AFP Das freut auch Popstar Taylor Swift in der Loge. IMAGO/USA TODAY Network

Darum gehts Die Beziehung zu Taylor Swift scheint Travis Kelce zu beflügeln.

Der Football-Star zeigt seither äusserst starke Leistungen.

Die Sängerin fiebert in der Loge mit ihrem Angebeteten mit.

Liebe beflügelt – das sagt man so kitschig. Dass es im Fall des Superstar-Traumpaars Taylor Swift und Travis Kelce auch wirklich so ist, das belegen die Zahlen. Nicht, dass der Tight End der Kansas City Chiefs vor der inoffiziellen Bekanntgabe der Beziehung eine schlechte Saison gespielt hätte, aber die Statistiken schnellten in die Höhe, seit der Popstar regelmässig die Spiele der Chiefs besucht und in der Loge mitfiebert.

ESPN hat sich die Zahlen genauer angesehen. So hat der 34-jährige Kelce stolze 46,5 Yards pro Spiel aufzuweisen, wenn Swift nicht im Stadion ist. Wenn die 33-Jährige aber zusieht und mitjubelt, macht Kelce im Schnitt 99 Yards. Am Sonntag beim 31:17-Heimsieg gegen die Los Angeles Chargers waren es letztlich sogar 179 Yards, bei zwölf gefangenen Pässen und einem Touchdown – ein überragender Wert.

Kelce verdankt seine starken Werte auch dem überragenden Quarterback in seinem Team. Superstar Patrick Mahomes brachte gegen die Chargers 424 Yards an seine Empfänger, allein mehr als 300 davon bereits in der ersten Halbzeit, vier Touchdowns kamen hinzu. Es war die offensiv beste Leistung der Chiefs in dieser Saison.

Mahomes’ Ehefrau Brittany verstand sich in der Loge mit Swift ebenfalls hervorragend, die beiden jubelten zusammen und klatschten ab. Dabei zeigte die Sängerin auch eine Kette am linken Arm mit Kelces Rückennummer 87 und einem Herzchen drauf.

«Sie hat Schmetterlinge im Bauch»

Wie verliebt sind denn die beiden wirklich? Selbst geäussert haben sie sich beide nicht, aber eine Quelle meinte bei «US Weekly», dass sie wirklich glücklich seien. «Sie sagen noch nicht, dass sie verliebt sind. Aber für ihre Freunde ist es offensichtlich, dass sie in diese Richtung gehen», wird die Quelle zitiert. Und weiter: «Sie hat Schmetterlinge im Bauch und das hat sie schon lange nicht mehr gehabt. Sie fühlt sich sicher und wohl in seiner Nähe, körperlich und emotional.» Das auch, weil der Football-Spieler sie wie ein Gentleman behandle.

Als Grund, weshalb es bei den beiden so gut läuft, wird auch die Geld-Komponente genannt. So ist Kelce selbst ein Superstar und muss sich keine Gedanken um Geld machen. «Er ist also nicht aus den falschen Gründen mit ihr zusammen. Er hat seine eigene erfolgreiche Karriere und versteht die Anforderungen. Es gibt kein Drama und sie sind glücklich.» Kein gutes Zeichen für die Gegner der Chiefs. Spielen Kelce, Mahomes und ihre Teamkollegen so weiter, steht einem möglichen dritten Superbowl-Ring (2019 und 2022 triumphierten die beiden bereits) nicht mehr viel im Weg.

