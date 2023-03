Zürich: NFT-Kunst, Arthouse-Kino oder Gastro – wer soll das Kosmos übernehmen?

Kino, Gastro und NFTs

Auch ein Kollektiv rund um das «Haus der Kallistik», einem derzeit beim Ernst-Nobs-Platz beheimateten Kulturzentrum, interessiert sich fürs Kosmos. Dieser «Art Tech Space» werde mehrheitlich von Personen aus der Krypto- und Start-up-Branche geführt, die an digitaler Kunst interessiert sind. «Wir sind in der engeren Auswahl der SBB und schauen am Donnerstag mit Architekten das Kosmos an», sagt ein Sprecher des Kollektivs. Im neuen Kulturhaus wollen sie digitale Kunst, Ausstellungen und Entertainment vereinen.

Inventar als Knackpunkt

Andere Branchen-Grössen halten sich derweil noch bedeckt: So will der Riffraff- und Houdini-Betreiber Neugass Kino AG keinen Kommentar zu einem allfälligen Interesse am Kosmos abgeben. Eine Absage erteilt die Candrian-Gruppe, die zahlreiche Restaurants im Hauptbahnhof betreibt, die Miteinander GmbH, die sich für das Gerolds Garten, Ooki oder das Bellevue-Weihnachtsdorf verantwortlich zeichnet und die Bindella-Gruppe, das Samigo Amusement beim Hafen Enge und der See-Gastro-König Michel Péclard. Der ehemalige Kosmos-Verwaltungsrat Valentin Diem hat sich wegen «Interessenskonflikten» gegen eine Bewerbung entschieden. Und für den Club Zukunft, der in einem Jahr seine Räume verlassen muss, ist das Kosmos eine «zu grosse Kiste».