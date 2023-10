Millionen-Auktion: Afrikanische Maske sorgt für Streit

1 / 2 Nur eine Handvoll Exemplare existieren von den Ngil-Masken des Fang-Volkes noch. AFP Eine der Masken wurde im März 2022 für mehr als vier Millionen Franken versteigert. Zuvor verkaufte ein Ehepaar die Maske für rund 145 Franken an einen Antiquitätenhändler. AFP

Darum gehts? Ein Ehepaar hat ihren Antiquitätenhändler verklagt.

Er hat eine afrikanische Maske, die er vom Ehepaar für umgerechnet rund 145 Franken erwarb, für mehrere Millionen versteigert.

Laut der Klage hätte er von Anfang an über den wahren Wert der Maske Bescheid gewusst.

Als sie ihr Zweithaus in Frankreich räumten, stiessen eine Frau (81) und ihr Ehemann (88) auf eine afrikanische Maske. Da sie die Maske für wertlos hielten, verkauften sie das Kulturgut für rund 145 Franken an einen örtlichen Antiquitätenhändler. Später entpuppte sich die afrikanische Maske als eine der überaus seltenen Ngil-Masken des Fang-Volkes in Gabun aus dem 19. Jahrhundert, von denen es nur eine Handvoll Exemplare gibt. Ein Auktionshaus versteigerte die Maske im März 2022 für umgerechnet mehr als vier Millionen Franken, wie «Insider» berichtet.

Das Ehepaar reagierte mit einer Klage gegen den Antiquitätenhändler, an den sie die Maske ursprünglich verkauft hatten. Er habe ihnen den Wert des Stücks absichtlich verschwiegen. Zudem habe er mit dem Gärtner des Ehepaares zusammengespannt, um mehr über die Herkunft der Familie zu erfahren.

War der Antiquitätenhändler ein Experte?

Der Antiquitätenhändler hat die Maske den Gerichtsunterlagen zufolge nie in seinem Laden ausgestellt, sondern wandte sich an die beiden französischen Auktionshäuser Drouot Estimation und Fauve Paris. Diese hätten den Wert der Maske auf umgerechnet unter 600 Franken geschätzt. Dies schien dem Antiquitätenhändler zu wenig, weshalb er eine Radiokarbondatierung in Auftrag gab. Dies weckt den Verdacht, der Händler hätte von Anfang an über den wahren Wert der Maske Bescheid gewusst: «Nur eine Person mit perfekten Kenntnissen des Kunstmarktes ist in der Lage, einen Verkauf über ein Auktionshaus zu organisieren, nachdem er eine Radiokarbondatierung und die Hilfe eines Experten für afrikanische Masken angefordert hat», heisst es in der Klage.

Der Antiquitätenhändler hätte sich auch an den Gärtner des Ehepaares gewandt, bevor er die Auktionshäuser konsultierte. Er hätte so mehr Informationen über die Familie und deren Abstammung erfahren wollen, um sich über die Echtheit der Maske sicher zu sein. Der Klage zufolge hat er den Gärtner am Erlös der Versteigerung beteiligt.

Gericht beschlagnahmt Verkaufserlös

Mit einer Zahlung von circa 285’000 Franken versuchte der Händler den Fall aussergerichtlich zu lösen – er scheiterte. Die Kinder des Ehepaares hätten den Vergleich abgelehnt. Vor Gericht erhielt zunächst der Antiquitätenhändler Recht und das Ehepaar wurde zu einer Zahlung von etwa 2900 Franken verdonnert. Doch das Ehepaar legte Berufung ein und so bleibt der Fall offen. In der Zwischenzeit hat ein Berufungsgericht in Nîmes das Geld aus dem Verkauf der Maske beschlagnahmt.

Es handelt sich höchstwahrscheinlich um koloniales Raubgut

Das Fang-Volk in Gabun verwendete Ngil-Masken während Ritualen. Laut Jean-Christophe Giuseppi, dem mit der Versteigerung beauftragten Auktionator, gehörte dieses Stück «dem Geheimbund der Ngil, die als Wächter durch die Dörfer zogen, um Unruhestifter aufzuspüren, darunter auch Personen, die der Hexerei verdächtigt wurden». Gefunden wurde es von Nachkommen des französischen Kolonialgouverneurs René-Victor Edward Maurice Fournier, wie RFI berichtet. Dieser hat es höchstwahrscheinlich während einer Reise durch Gabun gestohlen.

An der Auktion versammelten sich deshalb auch viele Mitglieder der gabunischen Gemeinschaft, die ihr Kulturgut zurückforderten. «Es handelt sich um einen Fall von Hehlerei. Wir werden Anzeige erstatten», riefen sie während der Auktion. Die afrikanische Maske war bei weitem nicht das erste koloniale Raubgut, das in Europa versteigert wurde. Das Problem ist seit langem bekannt, die Auktionen sind meist dennoch legal.