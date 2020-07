Frei dank Corona

NGO boxt über 30 Ausschaffungshäftlinge frei

Wegen der Corona-Pandemie sind Ausschaffungsflüge erschwert. Davon profitieren Dutzende Inhaftierte, die nun freikommen.

Ein Mann wird wegen der Corona-Pandemie aus der Ausschaffungshaft entlassen. Der Mann befand sich seit Oktober 2019 in Ausschaffungshaft.

Das Bundesgericht rügt den Kanton Zürich erneut: Laut dem diese Woche veröffentlichten Urteil muss das Zürcher Migrationsamt einen abgewiesenen Asylbewerber aus dem Maghreb-Raum aus dem Ausschaffungsgefängnis entlassen, weil eine Ausschaffung aufgrund der Corona-Pandemie nicht in absehbarer Zeit durchführbar sei. Der Mann hatte in der Schweiz zuvor eine Haftstrafe wegen banden- und gewerbsmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs und Hehlerei abgesessen.

Im Juni verfügte das Bundesgericht aufgrund der Corona-Situation auch die Freilassung eines Somaliers, der wegen schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten verurteilt worden war. Der vierfache Vater war 2019 in Ausschaffungshaft gekommen. Die Haft soll verhindern, dass eine Person untertaucht, die kein Bleiberecht in der Schweiz hat (siehe Box unten).

Verein hilft Häftlingen

Zahlreiche Kantone haben inzwischen wegen der Corona-Krise Ausschaffungshäftlinge entlassen, darunter das Tessin, die beiden Basel oder Bern. Vertreten wurden zahlreiche Inhaftierte vom Verein Asylex. Dieser hat nach eigenen Angaben für über 40 Klienten die Freilassung beantragt – und in über 30 Fällen Erfolg gehabt. Präsidentin und Anwältin Lea Hungerbühler begründet den Einsatz mit Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Dieser garantiere jedem Menschen das Recht auf Freiheit und Sicherheit.

Gemäss Hungerbühler ist die Haft illegal, wenn eine Wegweisung nicht in absehbarer Zeit möglich ist: «Aufgrund der geschlossenen Grenzen entfiel die zentrale Rechtsgrundlage für die Inhaftierung von Menschen, die die Schweiz verlassen müssen.» Sie betont, dass nicht alle Personen in Ausschaffungshaft zuvor in der Schweiz straffällig geworden seien. «Und jene, die gegen das Strafgesetz verstiessen, haben ihre Strafe abgesessen.»