«Menschenrechtsverletzungen verurteilen» - NGOs fordern Schweizer Firmen in Weissrussland zum Handeln auf

«Wir als Bürgerinnen und Bürger sollten handeln»

Frau Stavridou*, ist es ethisch vertretbar, wenn Schweizer Firmen in diktatorisch geführten Ländern wirtschaften?

Was in Weissrussland geschieht, ist inakzeptabel. Die Menschenrechte sollten an erster Stelle stehen. Schweizer Firmen hingegen sind überall auf der Welt tätig, unabhängig von der politischen Situation. Die Schweiz unterstützt Investitionen direkt und indirekt durch ihre bilateralen oder multilateralen Handelsabkommen. Durch Privatinvestitionen oder die Investitionen, die unsere Pensionsfonds in diese Unternehmen tätigen, unterstützen wir auch als Bürgerinnen und Bürger viele multinationale Unternehmen.